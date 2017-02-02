賀陳旦：新年衝刺 郵輪市場達百萬人次

交長賀陳旦說明新年衝刺郵輪市場三大亮點目標（呂雪彗攝）

交通部長賀陳旦今天上午在行政院會後記者會表示，今年新的一年在郵輪市場將衝刺三大目標，其一是旅客及進出港艘 次將突破一百萬人次，超過600艘次。

交通部長賀陳旦今天在行政院會報告台灣郵輪產業化發展策略，會後他表示，郵輪市場的發展潛力在亞洲市場，尤其客源市場台灣高居亞洲第二，加上台灣地緣位置適中，也有高雄及基隆二大南北郵輪港口，因此發展前景看好。

賀陳旦說，今年郵輪市場發展會有三大亮點目標，一、旅客及進出港艘次雙成長，將突破100萬人次及超過600艘次；二、在澎湖金龍頭與一家郵輪公司簽約，增加新航點，發展離島市場，新增第三家國際性郵輪公司進入台灣；三、落實基隆及高雄二大郵輪母港，使城市與郵輪結合，不但增加遊客消費力，讓郵輪增加在台採購與就業機會。

如何落實這三大目標，賀陳旦說，一、要增加台灣吸引力，透過澎湖跟郵輪公司合作投資，加強離島風景吸引力；二，利用fly cruise，把航空和海運作更好結合，其中高雄是全球少數國際海港和國際機場與捷運連結，對新南向有幫助，可發展航空集散郵輪的方式；三、簽證方面，旅客一人兩證，開拓港澳及大陸市場，有更大集客市場。

至於郵輪市場優勢何在？賀陳旦表示，台灣優勢就是地緣，位東北亞和東南亞交界，東北亞不論在日本、韓國濟州島都是非常成熟郵輪市場，基隆不到兩天一艘郵輪進港，一年300多艘，可善用優勢地位開拓東南亞，高雄發展馬尼拉，進一步開拓下龍灣和台灣聯絡，用東北亞經驗開拓東南亞，因為基隆和高雄之間有飛機或公路聯繫，使得大家遊程有多樣性。

元旦開始對港澳客有兩次網簽，得到2張入台證，坐飛機來，搭郵輪後，第二次從郵輪進來再搭飛機回去，兩張簽證，希望拓展港澳客增加。類似作法也希望大陸客市場可以開拓，最近會和北京當局協商，陸客除搭機來台也可透過郵輪及fly cruise來台。

(工商)