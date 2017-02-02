疏運返澎過年鄉親 可望5日完全消化

農曆春節6天年假結束，各行各業恢復營業，馬公機場飛往各航線的班機，今天仍出現班班客滿的情況，航空公司估計要到5日（週日）才會告一段落。

農曆春節空中交通疏運，陸續恢復正常定期航班，馬公航空今天的起降航班共計有70餘架次，比農曆過年期間正班、加班機及包機，一天起降超過百架次，少了近30架次。

不過，馬公機場今天仍可見大批等待搭機返台的人潮，馬公機場飛往本島各航線班機，大都出現客滿的情況，至於由本島飛抵澎湖的班機，都還有空位，各航空公司表示，農曆春節年假返澎過年的鄉親，初估要到5日才可望全部疏運消化完畢。1060202

(中央社)