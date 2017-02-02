東石港口宮擲筊送汽車 研究生擲到最大獎

就讀台中科大研究所的呂俊龍PK第一輪就連擲6個聖筊。（呂妍庭攝）

當場贏走最大獎2000CC轎車。（呂妍庭攝）

來自高雄市鳳山區的廖志鑫在第二輪擲出3個聖筊勝出，順利開回1500CC轎車。（呂妍庭攝）

東石港口宮擲筊送汽車比賽，今年戰況特別激烈，7人要擲筊比拚兩輛價值各約80多萬和60萬元的豐田轎車，今初6一早，7名參賽者在媽祖面前輪流擲筊，來自嘉義縣大林鎮研究生呂俊龍第一輪就連擲6個聖筊，當場贏走最大獎2000CC轎車，來自高雄市鳳山區的廖志鑫在第二輪擲出3個聖筊勝出，順利開回1500CC轎車。

呂俊龍說，家中供奉的媽祖就是從港口宮分靈出去，所以家人常回港口宮參拜，大年初1當天和家人來走春，阿公鼓勵他參加比賽，起初只抱持新奇心態，沒想到連續擲出9筊晉級，自己也想不到，現在又擲到最大獎，家人都非常開心，已計畫明天要回廟裡好好答謝媽祖。

同樣喜獲新車的廖志鑫相當興奮，透露大年初4全家陪外婆回鄉走走，順道到港口宮拜拜，也是因家人鼓勵才下場比賽，當時因圍觀的人相當多，擲出愈多筊愈緊張，但今天來參賽，反而以平常心看待，由於廖志鑫原本就打算和弟弟合資買車，這次搏到汽車，開心說真的是媽祖送的禮物。

(中時)