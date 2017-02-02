傳川普揚言派兵越界緝毒 美墨強烈否認
媒體披露美國總統川普告訴墨西哥領導人，由於墨國士兵執行不力，他可能會派遣美軍處理販毒集團問題。墨西哥和美國政府今天對此強烈否認。
墨西哥記者艾斯特維茲（Dolia Estevez）引述美墨「祕密」消息人士透露，川普在27日和墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）長達一小時的通話中，曾經這樣揚言。
根據proyectopuente.com.mx.網站報導，川普告訴潘尼亞尼托「或許」他應該派遣美國軍隊打擊販毒集團，因為「墨西哥士兵執行不力」。
不過，墨西哥和白宮官員強烈否認這項報導。
墨西哥總統潘尼亞尼托發言人桑傑士（Eduardo Sanchez）告訴法新社：「這是誇大不實的謊言。」
白宮也向法新社否認川普揚言派軍隊到墨西哥。1060202
(中央社)
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