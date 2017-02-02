翻臉！收澳難民 川普將檢討「笨」協議

川普1月31日在白宮召開網路安全會議的神情。（圖/美聯社）

在《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國總統川普因收容逾千名澳洲難民問題，與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）怒言相向，並憤而掛電話後，這位白宮新主人周四推文表示，他將檢討這項「笨協議」。

「你們相信嗎？歐巴馬政府竟然同意，要收容澳洲數以千計非法移民，」川普在接近午夜的推文中寫道，「為何麼？我要好好研究這笨協議。」

川普周六與俄羅斯總統普丁、墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）等世界領袖通電話，但他與滕博爾通話後說，這是至今最糟的一通電話。

據華郵報導，原本他與滕博爾預訂要對話1小時，但才說了25分鐘，滕博爾便轉移話題，想要談敘利亞之類的問題，雙方就談不下去了。川普說，收容澳洲難民的計畫是「最爛的協議」，並指控澳洲想要輸出「下一個波士頓炸彈客」。

但據CNN與路透報導，滕博爾堅稱，雙方進行了坦誠的私人對話，他不想再對相關報導發表任何評論。

廣泛認為，華郵的報導令滕博爾感到難堪，他所領導的保守派自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）去年在大選中險勝工黨。工黨領袖修頓（Bill Shorten）要求，滕博爾必須證實或否認相關報導。

由於澳洲政府有嚴格的移民政策，許多難民目前棲身於離島的收容所，而其中有不少又來自敘利亞、伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞，蘇丹及利比亞等7個穆斯林國家。而川普已簽署行政命令，禁止這些國家的民眾入境。

美澳去年底達成協議，華府將重新安置澳洲離島收容所的1,250名難民，而在交換條件下，坎培拉將重新安置美方來自薩爾瓦多、瓜地馬拉與宏都拉斯的難民。

澳洲是美國的親密盟友，對華府政策的支持向來不遺餘力，無論是阿富汗或伊拉克戰爭，都曾與美軍並肩參戰。此外，美國更與澳洲、英國，紐西蘭及加拿大組成所謂的「五眼聯盟」（Five Eyes），彼此分享情報。

(中時電子報)