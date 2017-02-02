蔡正元抹綠高士神社 村民打算提告

國民黨政策會執行長蔡正元在個人臉書「抹綠」屏東牡丹鄉高士神社，高士村長李德福要求蔡正元道歉，蔡正元不但沒道歉，昨天再加強論述，李德福說，將循法律途徑解決。

蔡正元1月29日在個人臉書上，批評民國104年日本祭師佐藤健一捐贈給牡丹高士部落的舊神社，是民進黨政府重建，指「這個日本神社原址，是牡丹社事件中日本人殘殺原住民的場所，民進黨人重建日本神社對日本人歌功頌德。」

蔡正元的言論引起高士村民反彈，村長李德福代表村民在臉書「高士小神社」發表聲明，強調高士神社是由日本民間募資興建，並非民進黨重建，是部落與日本民間友人對於歷史的釋懷，是化解紛爭，也為促進觀光產業。

蔡正元不但沒有道歉，昨天又在臉書發表「在日本人侵略屠殺地點，重建日本神社表示和解」、「牡丹社事件是高士佛社惹起的，跑來協助的牡丹社卻死傷最慘這種和解方式，對得起英勇犧牲戰死的牡丹社酋長阿祿古嗎？」的言論。

李德福表示，真的是不可理喻，蔡正元根本就搞錯地方，村人已在收集資料，打算循法律途逕解決蔡正元所發表的「不實言論」。

李德福說，蔡正元所說的牡丹社事件戰爭地點是石門古戰場，並不是高士神社，神社地點與古戰場距離這麼遠，蔡正元可以親自下來牡丹鄉看看嘛。

李德福說，高士神社是在1939年日本統治時期建的，當時是牡丹鄉行政中心，村民結婚、當兵都要前往祭拜，根本與戰爭無關。

李德福說，神社重建，一方面紀念當年的歷史時空，一方面促進觀光產業，是部落與日本民間友人對於歷史的釋懷，是化解紛爭的象徵，更何況高士神社是在馬英九政府時代興建，並非民進黨政府時興建的。

李德福還說，他自己還是國民黨員，最近還為國民黨召募不少黨員，他搞不懂蔡正元到底為什麼要在這麼單純的村莊挑起政治仇恨。

「高士小神社」臉書裡，有人貼出佐藤健一對蔡正元言論的回應，文中指出，「如此預設立場且輕率的發言應該受到譴責」、「日本的輿論只會覺得蔡正元的行為與中國有關吧，因為這樣而討厭台灣的日本人應該是不會有的。」1060202

(中央社)