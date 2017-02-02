Uber被勒令歇業 賀陳旦籲：做好三納

交通部公路總局今天將對Uber勒令歇業，交通部長賀陳旦今天在行政院會後記者會上表示，公路總局正做相關資料整理，他呼籲Uber能在台落地，做好納稅、納保及納管，在此三原則下，服務乘客。

賀陳旦表示，公路法修改後，今天是否適用對Uber勒令歇業，這件事必須要看過去違規事實是否已經達到法令上要求勒令的條件，公路總局相關同仁也正做相關資料的整理。

賀陳旦呼籲Uber在技術上具優勢的服務業，能在台落地，納稅、納保險、納管三原則下，好好服務乘客，也樂見計程車等業者朝先進技術和他們合作，拓展自己乘客也讓服務升級，但在法規前提下，公路總局真正了解執法情形，再做下一步動作。

(工商)