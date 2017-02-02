彰化縣新春團拜，縣長魏明谷期許打造「風光大縣」

彰化縣各界今天齊聚縣府新春團拜。鐘武達攝。

彰化縣各界新春團拜，縣長魏明谷期許要將彰化縣建設成為風光大縣。鐘武達攝。

彰化縣各界今天上午齊聚縣府新春團拜，縣長魏明谷除了祝福新的一年縣政府順利發展與進步，更期許要將彰化縣建設成為「綠能文化、智慧彰化」的綠色風、光大縣。

彰化縣106年新春團拜，除了各鄉鎮市長及民意代表，縣內的工、商界領袖也都出席，魏明谷說，邀請社會各界的菁英領袖迎接新的一年，也希望能夠聽取各方的意見。

他說，過去1年縣府招商成果豐碩，共有4家外商及2家本土公司投資彰化縣陸上及海上的風能，投資金額上看兆元，今年並將成立彰化電力公司，打造彰化縣成為風光大縣。

魏明谷強調，「綠能文化、智慧彰化」是彰化縣政府施政總目標，也是彰化鄉親以及現場各界菁英領袖的期待，期望大家一起打拚。此外，縣府推動多項縣政工作不遺餘力，不僅要發展綠能經濟，也要建構優質的教育、環境、衛生、文化、觀光、社會福利等，讓彰化縣民在未來的一年能夠因為縣府團隊認真投入以及各界團結與支持下過著安居樂業的好生活。

(中時)