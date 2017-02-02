台鐵嚴懲罷工員工 賀陳旦：台鐵工作性質特殊

台鐵產業工會發起依法休假，要求相關單位正視勞工過勞的問題。（資料照片/張鎧乙攝）

台鐵產業工會不滿輪班制度，今年春節發動罷工，台鐵表示將針對不出勤員工記曠職，最重二大過嚴懲，行政院也表示支持台鐵立場。交通部長賀陳旦今在行政院會的會後記者會中表示，台鐵工作性質特殊，員工招考時也都了解工作特殊性，他相信台鐵會本於法規和程序努力和員工溝通。

台鐵產業工會因不滿輪班過勞，發起春節除夕至初三「依法休假」的行動，台鐵局估計有五百多名員工應出勤未出勤，日前已先針對除夕二百名休假員工寄出曠職，並將今天開工後，依規定嚴懲，據聞最嚴重者恐遭免職。行政院已表態支持台鐵局和交通部的立場。

賀陳旦說，對於部分台鐵員工沒到職的事後相關程序，台鐵正依據法規和工作程序與員工溝通。他表示，台鐵工作有其特殊性，有相關法規規定員工工作作息與請假程序；據他了解，除了法規有明確規範外，台鐵在招考時，也有對每一位員工說明，「相信他們是了解工作的特殊性質」。

賀陳旦指出，交通部信任台鐵會在這些基礎上對同仁善加說明；他也希望這件事情，大家能彼此體諒，在疏運責任與自我權益上找到平衡點。

(工商)