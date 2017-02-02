年後變胖「難瘦」？研究：每天多喝3杯水就行
大吃大喝是春節必備，也讓年後出現一股「減肥潮」，但減肥可能只需要「舉手之勞」；根據美國伊利諾伊大學2016年最新研究，每日液體攝取中多喝1~3杯水、即240~720cc，當天可減少68~205大卡熱量攝取。營養師指，小口、多量飲水，能增加飽足感，並減少對油糖食物的攝取慾望。
該項研究共分析1萬8311人、18歲以上的美國人飲食習慣，讓他們每天多喝1~3杯水，除了攝取的熱量減少，脂肪也可減少1.6~5克、糖減少5~17克、鈉減少78~235毫克、膽固醇減少7~21克。
根據衛福部國健署統計，去年春節過後，有4成民眾變胖，體重平均增加1.7公斤，和飲食過於超量、油膩，含糖飲喝太多有直接關係。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，許多人認為含糖飲可以取代喝水，不知不覺攝取過多的糖，不僅會導致肥胖、代謝症候群，還會影響孩童發育，就算是無糖的茶、咖啡，也因有利尿作用，更要注意補充白開水。
許惠玉說，喝水應採小口喝、分段喝的方式，疲勞時喝水能幫助身體放鬆，起床空腹喝水能幫助排便，飯前喝水能產生飽足感、降低對含糖飲及油炸食物的慾望。她提醒，水喝太少，會降低新陳代謝、影響消化系統，導致減重效果不彰，成人的每日喝水量，應以體重乘上30cc.來算，亦即80公斤的成人、一天要喝2400cc的水。
(中時)
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