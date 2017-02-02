Uber暫停台灣服務 盼重啟與政府對話
政府1月6日開始重罰違法載客的Uber，今天將開出首張罰單並勒令停業。Uber今天宣布2月10日起暫停台灣的服務，但同時表示希望能重啟和政府的對話。
Uber說，4年前Uber進入台灣市場至今，已拓展服務至4個城市，到目前台灣民眾已經藉由Uber車輛分享平台，獲得了1500萬趟的搭乘服務。
Uber認為，Uber合作駕駛辛勤工作，而且是普通市民，卻因為提供乘客安全的搭乘服務而面臨前所未有的重罰，但Uber也表示，理解交通部需要執行新法規的壓力，所以決定暫停Uber在台灣的車輛分享媒合平台服務。
Uber同時表達希望能重(啟)和政府的對話，讓創新交通與運輸科技在台灣能發展並茁壯。
Uber說，暫停服務是很艱難的決定，也了解對合作駕駛和乘客的衝擊，希望未來再度以創新科技服務台灣。1060202
(中央社)
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