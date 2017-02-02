抗議右派演講者 加大柏克萊分校爆示威
美國加州大學柏克萊分校今天爆發示威，抗議保守派新聞網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart）具爭議的編輯來校演講。抗議活動爆發暴力，演講活動隨後取消。
法新社報導，數以百計學生和其他示威者砸碎學校玻璃、點燃大火、並朝警察丟擲煙火和爆裂物，身穿全套防暴裝備的員警則以催淚瓦斯回擊。
示威者反覆高喊：「拒絕他！」
布萊巴特新聞網科技編輯亞諾波洛斯亞諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）演說行程傍晚取消，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）隨即進入封鎖狀態。
保守派煽動者亞諾波洛斯以在社群媒體發表挑釁言論聞名，去年7月因帶頭霸凌「魔鬼剋星」（Ghostbusters）非裔女星萊斯里瓊斯（Leslie Jones），使得推特帳號遭停權。
現年32歲的亞諾波洛斯是在希臘出生的英國人，他支持川普，在美國大選期間暱稱川普為「爹地」，也是美國「另類右派」運動人士之一。
美國廣播公司紐約第7台（abc7ny）報導，亞諾波洛斯原訂晚間8時發表演說，接近下午5時卻發生暴力示威，抗議群眾在校園內點燃大火和煙火。（譯者：中央社劉文瑜）1060202
(中央社)
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