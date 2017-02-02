中市議會新春團拜 市長議長盼府會和諧

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台中市議會2日上午在市議會6樓川堂舉辦新春團拜，由議長林士昌、副議長張清照帶領多名市議員一起拜年，台中市長林佳龍（前右6）也率市府各局處長前往道賀，祝福新年快樂，金雞年吉祥。中央社記者趙麗妍攝 106年2月2日

台中市議會今天舉辦新春團拜，台中市議會議長林士昌、台中市長林佳龍共同期盼，新的一年開工希望大家和氣融融，「府會和諧」。

台中市議會今天上午在市議會6樓川堂舉辦新春團拜，由議長林士昌、副議長張清照帶領多位市議員一起拜年，市長林佳龍也率市府各局處長前往道賀，祝福新年快樂，金雞年吉祥。

林士昌表示，新春團拜，他拿出私房錢新台幣10萬元，張清照拿出5萬元，準備750個紅包發給府會同仁。他說，新的一年，市長林佳龍用心推動市政，只要預算在適當範圍內，市議會都會全力支持。

張清照指出，今年是金雞年，金雞報喜，過去議會與市府有合作也有競爭，大家都是為了市政在打拚，希望在金雞年中，市府不要坐失良「雞」，一定要積極做好建設，也希望府會更和諧，共同為市民謀福，讓市民在金雞年中，都「雞」蓄滿滿。

林佳龍則以「金雞報喜迎新春，吉祥如意過好年」祝福大家新年新希望，期許府會和諧，一同建設大台中，台中市雞運大開。台中市副市長林陵三也主持豐原陽明市政大樓的新春團拜，祝福大家新的一年，新春吉祥。1060202

(中央社)