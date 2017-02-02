中市議會新春團拜 市長議長盼府會和諧
台中市議會今天舉辦新春團拜，台中市議會議長林士昌、台中市長林佳龍共同期盼，新的一年開工希望大家和氣融融，「府會和諧」。
台中市議會今天上午在市議會6樓川堂舉辦新春團拜，由議長林士昌、副議長張清照帶領多位市議員一起拜年，市長林佳龍也率市府各局處長前往道賀，祝福新年快樂，金雞年吉祥。
林士昌表示，新春團拜，他拿出私房錢新台幣10萬元，張清照拿出5萬元，準備750個紅包發給府會同仁。他說，新的一年，市長林佳龍用心推動市政，只要預算在適當範圍內，市議會都會全力支持。
張清照指出，今年是金雞年，金雞報喜，過去議會與市府有合作也有競爭，大家都是為了市政在打拚，希望在金雞年中，市府不要坐失良「雞」，一定要積極做好建設，也希望府會更和諧，共同為市民謀福，讓市民在金雞年中，都「雞」蓄滿滿。
林佳龍則以「金雞報喜迎新春，吉祥如意過好年」祝福大家新年新希望，期許府會和諧，一同建設大台中，台中市雞運大開。台中市副市長林陵三也主持豐原陽明市政大樓的新春團拜，祝福大家新的一年，新春吉祥。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。