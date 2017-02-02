東石港口宮擲筊送轎車 研究生獲頭獎
嘉義縣東石港口宮擲筊送轎車活動，今天由同時9個聖筊的7位民眾競爭，結果是研究生呂俊龍擲出6個聖筊，贏得新台幣80多萬元的2000CC轎車。
東石港口宮大年初一到初五舉辦擲筊送轎車及黃金媽祖活動，信眾捐1000元可以參加1次擲筊送轎車，期間連續獲得最多聖筊者獲得2000CC轎車，第2名1500CC轎車，第3至第5名分獲125、115和50CC機車，第6、7名分別是50吋與43吋液晶電視。
擲筊送轎車於昨天下午5時結束，有7個人以連續9個聖筊同居榜首，依規定今天上午進行決賽決定最後名次。
現年24歲勤益科大研究生呂俊龍第1輪比賽擲出6筊聖筊，領先其他人，獲得頭獎2000CC轎車。其他6人接著進行第2輪及第3輪比賽，在科技業上班的27歲廖志鑫，擲出3筊聖筊，獲得第2獎1500CC轎車。
呂俊龍表示，因住家有供奉港口宮分靈的媽祖，每年過年都會與長輩前往港口宮拜拜，今年是自己第1次參賽，只抱持平常心，想不到會擲那麼多聖筊。
東石港口宮指出，今年轎車擲筊賽，於大年初一到初五期間，吸引約3萬名信徒參加，最後竟有7人擲9個聖筊而進入決賽，是歷年最激烈，另金媽祖聖杯比賽，也吸引逾7000人參加。1060202
(中央社)
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