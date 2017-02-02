北市南海路餐廳火警 火勢撲滅無傷亡

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台北市消防局今天中午12時46分獲報，在南海路28號一間餐廳火災，火勢不小，連在遠處都可看到濃煙，所幸火勢已撲滅，無人傷亡。

北市消防局表示，由於濃煙很大，因此派出60多名消防人員及車輛前往，還好火勢在10分鐘左右就撲滅，不過詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。1060202

(中央社)