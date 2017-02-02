羽球》全英賽3月燃戰火 球后戴資穎領銜參賽

戴資穎將以球后頭銜參加3月全英賽。（badminton photo資料照）

2017世界羽壇超級系列賽開幕戰全英公開賽預定3月7日點燃戰火，由台灣世界球后戴資穎以及大馬世界球王李宗偉領銜出賽。

此次全英賽男單世界排名前10的名將全部出席，去年發生外遇醜聞的兩屆奧運金牌林丹將在神隱7個月之後首度參賽，現年34歲的他，世界排名已下滑至第6，去年第6度稱霸全英賽，而33歲的球王李宗偉卻是在首輪就爆冷出局，外界預估今年全英賽有可能是兩人生涯最後一次，明年恐怕看不到他們揮拍英姿。

除了李宗偉和林丹外，另外兩位中國好手湛龍(里約奧運金牌)與世界排名第7的田厚威也是奪冠熱門，世界排名第9、來自台灣的周天成當然也不會缺席。

去年11月榮登球后寶座的戴資穎，12月在年終總決賽第3度封后，此次將挾著球后之威參賽，目前領先排名第2的西班牙名將馬琳有9521分，只要首輪不爆冷落敗，仍可保住球后頭銜。

(中時電子報)