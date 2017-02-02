洩天機招厄運償累世之債？江柏樂年捐50萬積功德

命理師江柏樂認為算命洩天機恐有風險，因此固定布施捐款，出門也會拜拜請神明跟隨護身。(翻攝江柏樂風水好好玩粉絲專頁)

命理師江柏樂精通姓名學、易經卜卦、風水等。(中時資料照片)

星座專家或命理師平日判斷他人的運和命，其實也會計算預測自己的未來，今知名命理師詹惟中自曝算出自己66歲會遇到生死關卡，屆時可能因「車禍」、「糖尿病」或「失智」走向生命終點，其實民俗的觀點上，命理師這等「洩漏天機」的工作，人生恐有「一破」 ，導致孤、貧、夭上身，同為命理專家的江柏樂，就透露自己為避險，有些「措施」年年都得做。

據《華視新聞》報導，經常出來論斷明星人生關卡的命理師江柏樂，精通姓名學、易經卜卦、風水，他在聽聞星座專家薇薇安病逝後，表示東方命理相信因果，得承受累世的債，認為風險比西洋占星來得高，所以命理師常有一套守衡的作法。

民俗上命理師工作上觸及洩漏天機，江柏樂認為這很可能造成職業傷害，過去就曾為他人處理風水問題，回家後上吐下瀉過，因此他會固定布施積功德，每年都會捐50萬，此外，出門前也會拜神明請求跟隨護身，淨身、打坐更是每天的例行公事，「如果問我幫人家『處理』鬼魂或祖先風水時會不會怕，當然會，因為弄不好，可能連命都沒了」，替自己「消災解厄」，其實也是命理師必做的功課之一。

(中時電子報)