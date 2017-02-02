宜縣教育處長懸缺半年 簡菲莉接任

我要評比

宜蘭縣教育處長一職已懸缺半年，原台北市立中正高中校長簡菲莉今天接任，宣誓就職。

前宜蘭縣教育處長文超順去年8月請辭後，宜蘭縣長林聰賢經多方徵詢，最後決定向北市府借將，請簡菲莉接任。

簡菲莉上午在林聰賢布達與監誓下，於縣府宣誓就職。

林聰賢表示，簡菲莉非常有勇氣願意走出台北舒適圈，選擇到宜蘭服務，希望藉此縮小城鄉差距，為宜蘭教育界建立標竿，並期盼帶領縣內教育工作者找回教學熱忱。

簡菲莉說，教育要花一段時間才能看到成果，教育也要有願景。這項新職深具挑戰性，但愈難工作愈需智慧解決。

由於縣府曾與教師工會在團體協約上發生過緊張關係。簡菲莉說，未來會努力搭建平台提供對話，持續溝通、理解與傾聽，找出共同方向。

簡菲莉也說，今年全運會將在宜蘭舉行，目前已進入緊鑼密鼓階段，這也是她上任後列入重點的工作之一。1060202

(中央社)