兄震災喪命 腦傷女童父親兩年關不好過

台南市1名1歲4個月大的女童在保母家撞傷頭部，住院10天來仍未脫險。女童父親的哥哥去年才因到已倒塌的維冠大樓訪友遇上死劫，全家人連續兩個農曆年都不好過。

女童的父親翁姓男子表示，女兒是從去年12月13日起，固定週一到週五的白天到保母林姓女子家中接受照顧，在今年1月23日就出事。保母第一時間還說謊、導致延誤送醫時間；後來才改口說是在幫女兒換尿布時，以頭下腳上的方式，上下左右搖晃，不慎讓女兒頭部撞到嬰兒床、還掉到地上。

他說，女兒的血壓在1月31日晚上曾低到只剩下26，現在雖已回升到122左右，但昏迷指數仍只維持在6；醫師說女兒的腎臟功能無法留住水分，出現尿崩情況，依舊有生命危險。

翁姓男子的哥哥因在去年2月5日獨自前往已倒塌的維冠金龍大樓訪友，不料在隔天凌晨的震災中喪命。全家人才要慢慢走出陰影，也在去年底迎接了女童的新生命，沒想到女童在此時又出了事，全家人再次受到重大打擊，連績兩個農曆年都不好過。

翁男近日在臉書幾次發文，內容都是希望外界幫女兒祈福，也湧入不少網友關心、加油。他說，很感謝外界的關心，相信女兒一定聽得到，也希望大家繼續祈福，讓女兒能好起來。

翁男與太太近日除了到醫院探視女兒，就是忙著走訪各廟宇上香，祈求神明庇佑。1060202

(中央社)