韓職籃20周年 許載、文景垠等入選傳奇12人
南韓職業籃球聯賽（KBL）在1日迎來成立20周年之際，選定在韓國職業籃球賽場上留下光輝足蹟的「傳奇十二人」並對外公布。在韓國國內選手方面，現任韓國男子籃球隊主教練許載（52歲）、SK隊主教練文景垠（46歲）、三星隊主教練李相旼（45歲）、SK隊主教練全希哲（44歲）、變身成為電視人的徐章輝（43歲）、KCC隊主教練秋升均（43歲）、解說員玄周燁（42歲）、朱熙正（40歲）、金鑄城（38歲）、梁東根（36歲）等10人入圍，另外兩名外國選手分別是已退役的喬尼•麥克道爾（46歲）和目前仍效力於Orion隊的艾倫•海恩斯（36歲）。
韓國職業籃球聯賽是在1997年2月1日於首爾奧林匹克第二體育館開打，首場比賽由SBS隊（現KGC）和大宇隊（現代電子Land）揭開歷史性的一頁。
(旺報)
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