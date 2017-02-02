美女政二代 耿葳瞄準北市議員

年輕貌美的耿葳是台北市議員厲耿桂芳的姪女，勤走基層準備投入北市議員黨內初選。（黃世麒攝）

厲耿桂芳（左）2日帶著耿葳（右）參加國民黨中央新春團拜，拉著她一一與黨內大老合影、介紹，頗有傳承的意味。（黃世麒攝）

26歲的耿葳是國民黨台北市議員厲耿桂芳的姪女，美國約翰霍普金斯大學市場行銷碩士畢業，歸國後擔任厲耿桂芳的特助，目前勤走基層，瞄準黨內初選，挑戰下屆北市議員。厲耿桂芳2日帶著耿葳參加國民黨中央新春團拜，拉著她一一與黨內大老合影、介紹，頗有傳承的意味。

(中時)