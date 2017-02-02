約會已婚導被認出 金敏喜慌張逃離找無門
34歲韓國影后級女星金敏喜去年中被爆和55歲已婚導演洪尚秀搞不倫戀，而男方去年底已正式提出離婚，疑準備扶正金敏喜，兩人今年初被目擊在首爾合體拍片，近日則有記者爆料，去年10月金敏喜與洪尚秀被撞見在餐廳約會，有員工向金敏喜打招呼，對方竟然火速逃開，卻因太慌張一時找不到門。
金敏喜、洪尚秀婚外情去年爆發後，一度有自稱是雙方友人的爆料表示兩人已分手，還有一說稱兩人非戀人，扯「只是很愛電影的人結下的友情」，然而近日播出的《聽到傳聞Show》中，有記者指出，金、洪二人越愛越高調，4個月前還被目擊甜蜜約會。
該名記者指出，去年10月金敏喜、洪尚秀現身京畿道某家餐廳約會，所有服務生幾乎在第一時間認出兩人，但為防打擾到顧客，都裝不認識，其中一位員工因本身是金敏喜粉絲，趁她要離開時向對方打招呼，豈料金敏喜竟臉色鐵青、慌張逃離，還一時找不到出口，另又有人爆料，金、洪兩人拍《這時對那時錯》結緣，女方先對男方有好感，洪尚秀隨著相處過程中確認自己也愛上對方，去年9月便向元配提離婚。
(中時電子報)
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