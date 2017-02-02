NBA》不給老爸面子 柯瑞11顆三分球轟垮黃蜂
就算老爸戴爾2日坐在場邊擔任黃蜂電視轉播球評，柯瑞仍然不留任何情面，單場飆進11顆三分球，更攻下全場最高39分，幫助勇士在主場126比111痛扁自己家鄉球隊黃蜂，除摘4連勝，也以42勝7敗繼續穩居聯盟龍頭。
上半場全看「浪花兄弟」表演，柯瑞首節就飆6顆三分球、獨拿18分，距離也1顆比1顆遠，克雷湯普生也不遜色，半場也進5顆三分球，兩人上半場各拿26分，攜手幫助勇士打完上半場，就已領先21分之多，比賽大勢底定。
賽前還跟老爸玩起飆三分球遊戲的柯瑞，除了三分火力驚人，更有8助攻、5籃板與3抄截，誇張的是他末節完全無需上場，投進6顆三分球的湯普生，也有29分、8助攻與5籃板進帳，杜蘭特18分、8籃板與8助攻。
黃蜂慘敗主因在於明星後衛肯巴沃克低迷，全場5投中1，僅拿7分、4助攻，失誤4次，表現明顯遭到柯瑞打傻，黃蜂表現最佳的是替補前鋒卡明斯基，他拿24分、7籃板，伯林納利16分、7籃板，馬文威廉斯14分。
(中時電子報)
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