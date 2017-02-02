大陸籃協副主席 王健林、馬雲入列
大陸媒體報導，指大陸籃協日前已經擬定了一份多達10餘人的「被邀請」成員名單，這其中就包括了大陸前後任首富王健林、馬雲等商業領袖。籃協的計畫是給予他們「中國籃協副主席」的頭銜。
據《揚子晚報》2日報導，姚明被任命為籃協換屆籌備組組長，雖然還需要經過推選和投票的過程，但是姚明擔任下屆大陸籃協主席，只是時間問題。而這也是大陸籃球走向「社政分離」的標誌性一步。之後，籃協改革將更加深入。
根據大陸體育總局改革精神，大陸籃協日前已經擬定了一份多達10餘人的被邀請成員名單，這其中就包括了王健林、馬雲等商業領袖，邀請他們，為中國籃球的發展獻計獻策。
王健林和馬雲並非體育的門外漢。早在足球甲A聯賽初期王健林就一手打造了當時的足壇巨無霸大連萬達俱樂部，馬雲也曾以12億人民幣的價錢購買廣州恒大俱樂部50%的股份，而廣州恒大淘寶隊也是當前中國足壇最強的球隊，並且兩度稱霸亞洲。
這些日理萬機的商業領袖很難有多少時間將精力放在籃球上，中國籃協副主席的頭銜，可能也只是一個虛名。但是以他們的強大人脈和社會地位，助力中國籃球發展也並非難事。更何況，姚明這位中國歷史上最偉大的籃球運動員掌舵下的籃協，將會讓中國籃球避免很多彎路。
(旺報)
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