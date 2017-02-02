川普打破慣例 未向在美華人拜年

美國總統川普與女兒伊凡卡。(美聯社)

中國農曆雞年春節都快過完了，在美國的華人沒有等到美國新總統川普的拜年祝福！這成為川普上台後又一個「顛覆」美國幾任總統習慣做法的動作。

過去十餘年來，無論是柯林頓年代、還是小布希時期、和歐巴馬執政的幾年來，每逢中國農曆春節，當任的美國總統都不會忘記向歡度農曆春節的華人們拜年祝賀一番。

不過川普的女兒伊凡卡，在當地時間2月1日晚間，中國駐美國大使館舉辦2017歡樂春節中國文化之夜活動，美社會各界500餘人出席，伊凡卡攜女兒出席。伊凡卡給女兒穿了一身喜慶的紅色衣服出席活動。

川普此舉引起在美華人甚至大洋彼岸中國人的關注。不過即便如此，依然有人出來緩頰，說川普是因為瞭解華人文化才不拜年，因為中國俗語「黃鼠狼給雞拜年，不安好心」，他不願當黃鼠狼。

(旺報)