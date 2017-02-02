北約歐盟齊譴俄 烏克蘭邊界再爆攻擊
繼俄羅斯入侵克里米亞半島（Crimean Peninsula）、並與烏克蘭發生衝突至今，俄烏兩國一直維持著和平局勢，但如今似乎和平再次遭到打破。昨日烏克蘭東部地區再次爆發，親俄的民兵與政府軍互相開火的戰鬥，造成不少平民死亡，北大西洋公約組織（NATO）和歐盟同時譴責俄國，並要求兩方即刻停火，以免造成更多民眾在極低氣溫下挨餓受凍。
據德國之聲（DW）新聞網報導，烏克蘭與俄羅斯的衝突再度進入警戒，昨日烏克蘭東部地區再次發生親俄民兵與政府軍開火的攻擊事件，無數次的爆炸與攻擊事件，造成當地居民陷入缺電與缺乏食物的危機。烏克蘭總統彼得·波洛申科（Petro Poroshenko）對此痛批，民兵與俄羅斯是野蠻人的行為。本次衝突更引起北約與歐盟的關注，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）更立即在布魯塞爾呼籲雙方尊重先前的明斯克停火協定，避免讓當地百姓在如此低溫的天氣下，陷入挨餓受凍的困境。
俄國近年來軍事動作頻頻，去年在鄰居烏克蘭發生內亂時，出兵攻打克里米亞地區並實際佔領控管，曾一度引起國際社會的撻伐，更讓俄國與北約之間的關係降到冰點。自去年年底開始，北約聯手美國、英國等國，以演習和共同防衛之名，大量引入重裝武力進駐東歐各國，而不甘示弱的俄羅斯也不斷丟出導彈移防和新武器亮相的訊息，讓俄歐美三方陷入緊繃的戰備狀態，如今若烏克蘭再次點燃導火線，恐怕又將陷入戰亂的泥沼之中。
(中時電子報)
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