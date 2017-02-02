酒駕 貨車司機扯「腳抽筋」才撞分隔島

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基隆市大業隧道外今天上午發生一起自撞車禍（基隆市警方提供）

醉不上道！50歲鄧姓貨車司機今天上午8時許從台北批蔬果後準備至基隆交貨，行經中山高速公路連接29號橋南下車道，無故衝撞中央分隔道後，左側前輪爆胎停靠路中，警方獲報後前往發現疑似酒駕釀事，經酒測值達0.27，但鄧男辯稱「左大腳抽筋」造成事故，辯稱出發前有喝保力達飲料提神，警詢後將依公共危險罪嫌移送法辦。

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(中時)