馬自達上市CX-3「i-ACTIVSENSE安心特仕版」

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台灣馬自達汽車推出CX-3「i-ACTIVSENSE安心特仕版」。圖／業者提供

台灣馬自達汽車宣布，針對進口小型運動休旅車CX-3，追加「i-ACTIVSENSE安心特仕版」車型，標配SCBS-F 前行煞車輔助系統與BSM盲點偵測系統，建議售價為83.9萬元，即日起開始接單，預計今年4月起陸續交車。

台灣馬自達指出，全新追加的CX-3「i-ACTIVSENSE安心特仕版」，除了較尊榮型車款增加SCBS-F 前行煞車輔助系統與BSM盲點偵測系統外，也新添Active Driving Display駕駛資訊顯示幕、光感應自動啟閉頭燈、18吋胎圈。

(工商)