國家發展四年計畫拍板 今年拚GDP2.5％

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林全內閣宣誓今年是拚經濟建設年，行政院會今天拍板國發會提出的2017至2020年國家發展4年計畫，未來4年在投入基礎建設及投資創新產業後，GDP平均成長率可達2.5％至3％，而今年設定2.0％至2.5％為拚經濟目標。

林全內閣今天正式上工，其所宣示建設年也即將開跑，林全內閣規劃的國家願景，將從創新、就業與分配三核心理念出發，以全力提振國內經濟、確保社會安全正義 、維持和平穩定情勢為策略，希望打造永續發展的新經濟模式。

在提振國內經濟方面，林內閣將加強投資台灣及落實結構改革為二大主軸，其中加強投資台灣，除加速推動5+2創新產業外，還有數位創新、晶片設計與半導體產業創新，文化創新產業科技創新。

同時林內閣會將主力投資在下一世代基礎建設，包括軌道建設、數位建設、綠能建設、水資源建設、基礎科研建設等。

落實結構改革，包括提升人力素質，制定外 人才專法；國土空間改造，以產業發展導向之區位規劃；推動金融創新與稅制改革等。

今年國家發展目標，GDP成長率為2.0~2.5％，未來四年平均提升為2.5~3.0％；每人GDP為2.31萬至2.33萬美元，未來四年為2.5萬~2.6萬美元；CPI今年及未來四年上漲率均不超過2.0；勞動參與率今年為58.81至58.93％，未來四年為58.89~59.20％；但因勞動力成長趨緩，就業增加率今年為0.54至0.75％，未來四年為0.48~0.72％；失業率今年則為3.9至3.93%，未來四年會降為3.75~3.82％。副主委高仙桂表示，低限的總體經濟目標都已納入國際不確定因素的風險評估。

此外，國發會也分析國內外經濟情勢，全球經濟成長動能緩步增加，2017年景氣可望回升，但包括美國總統川普推動製造業回流、中國大陸發展自主供應鏈，以及數位經濟興起等改變產業國際分工與消費模式，外加反全球化聲浪高漲等，都會牽動國內外經濟情勢。

另反全球化浪潮、中國結構改革、量化寬鬆貨幣政策等將是未來影響經濟發展的關鍵三因素。而川普倡導「美國製造」，衝擊全球產業分工鏈，牽動國際經貿秩序重整；此外， 中國大陸十三五規劃，力求由「投資、製造」 朝向「消費、服務」型，這種結構調整的外溢效應將持續透過貿易、生產鏈等管道影響各國，亞洲受衝擊將最大，需要後續關注。

(工商)