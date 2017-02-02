國際濕地日 環團籲彰化海岸應列國際級
2月2日大年初六，不只是春假結束的第1天，更是一年一度國際濕地日，以紀念為保護濕地而簽署德拉姆薩公約。台灣實施《濕地保育法》已2年，但環團指出，當年因國光石化開發案，將彰化海岸濕地剔除於國際級濕地名單中，現下國光石化已了結，應該盡速公告彰化海岸為國際級重要濕地。
在《濕地保育法》中將重要濕地評為國際級、國家級和地方級等，雖有部分人士認為，公告濕地將阻礙地方發展，但彰化縣環境保護聯盟反駁，依照《濕地保育法》第21條，公告後，仍然維持濕地原有農業、漁業、鹽業和建築現況使用，完全不影響現有使用濕地利害關係人的權益。
濕地有固碳、淨化水質、高生產力等生態系重要功能，濁水溪出海口提供大量的泥質來源，在彰化海岸濕地形成全台灣最大，寬達6公里的泥質潮間帶，數量最多的保育類鳥類大杓鷸、黑嘴鷗、多種達到1%族群數量的鳥類棲地，以及豐富多樣的底棲生物，和唯一僅存用牛車採集牡蠣的特有產業文化。
但過去人們不了解重要性，北彰化線西鹿港一帶的彰濱工業區填海造陸消失了3600公頃，在2008年南彰化芳苑大城一帶，又一度因國光石化，規劃要填掉濁水溪口泥灘地約4000公頃。
彰化環盟指出，彰化海岸濕地早在2006年第1次評選，就已進入國家級重要濕地名單，在2009年第2次評選時，更一度列入國際級濕地名單之中。可惜當年因國光石化一案，將彰化海岸濕地剔除名單，如今國光石化早胎死腹中，政府應儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫、辦理彰化海岸的評定工作，還給彰化海岸濕地應有的保育地位。
(中時)
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