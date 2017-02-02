非洲一姐網球教室 變身孩子王
在WTA台灣公開賽從會外賽一路殺進女單8強的「非洲一姐」嘉柏（Ons Jabeur），2日於「小小網球教室」變身孩子王，與6至7歲的小朋友一起打迷你網球，還秀了精采的「胯下擊球」，結束後被小朋友包圍要簽名，展現十足的親和力。
「小孩子好可愛，我好喜歡他們，感覺我比他們更享受！」嘉柏也開心的跟小朋友分享學網球的心得，要先學著享受網球，不要想競爭，也趁機號召明天自己出賽的啦啦隊，向小朋友喊話：「我很久沒打進WTA巡迴賽8強了，希望明天大家來幫我加油！」
教學活動結束，嘉柏還加碼為小球員簽名、合照，大會工作人員擔心耽誤她練球或休息時間，嘉柏說：「沒問題！」滿足小朋友的要求，還主動問小朋友幾歲、假裝拿筆要在小朋友臉上畫畫，家長和小朋友都說，「真是好親切的球員！」
(中時電子報)
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