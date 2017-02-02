東北季風明日轉弱 空品恐變差

大年初六上班開工日，空氣狀況表現良好，環保署空品監測網顯示，今（2）日全台空氣品質指標AQI幾乎都是良好到普通等級，環保署預估，明日開始東北季風減弱，中南部擴散條件變差，但周日又有一波東北季風轉強，空品可望再改善。

環保署空品監測網指出，今日全台空氣品質指標AQI幾乎都是0~50的「良好綠」，但高屏地區普遍為AQI 51~1002的「普通黃」，尤其是小港、屏東枋寮、潮州、屏東等測站，AQI還是達到101~150的「敏感橘」，敏感族群還需多留意。

而根據空品監測網的預報，明、後兩日，由於東北季風減弱，擴散條件變差，明日雲嘉南、高屏恐達到「敏感橘」等級，後天則是中部也列入「敏感橘」等級，高屏轉為「不良紅」。

環保署監資處長張順欽指出，過去曾有文獻調查，發現年節期間由於北部不少民眾往中南部過年，大量車輛開往中南部，反而北部空氣較清新，但今年春節東北季風偏強，空氣大致不差，周日又有一波東北季風增強，評估空品會再獲得改善。

(中時)