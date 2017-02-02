東北季風明日轉弱 空品恐變差
大年初六上班開工日，空氣狀況表現良好，環保署空品監測網顯示，今（2）日全台空氣品質指標AQI幾乎都是良好到普通等級，環保署預估，明日開始東北季風減弱，中南部擴散條件變差，但周日又有一波東北季風轉強，空品可望再改善。
環保署空品監測網指出，今日全台空氣品質指標AQI幾乎都是0~50的「良好綠」，但高屏地區普遍為AQI 51~1002的「普通黃」，尤其是小港、屏東枋寮、潮州、屏東等測站，AQI還是達到101~150的「敏感橘」，敏感族群還需多留意。
而根據空品監測網的預報，明、後兩日，由於東北季風減弱，擴散條件變差，明日雲嘉南、高屏恐達到「敏感橘」等級，後天則是中部也列入「敏感橘」等級，高屏轉為「不良紅」。
環保署監資處長張順欽指出，過去曾有文獻調查，發現年節期間由於北部不少民眾往中南部過年，大量車輛開往中南部，反而北部空氣較清新，但今年春節東北季風偏強，空氣大致不差，周日又有一波東北季風增強，評估空品會再獲得改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。