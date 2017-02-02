潘政琮再戰鳳凰城 挑戰世界百大高手
美巡(PGA)台灣之光潘政琮，三天前在農保公開賽勇奪美巡生涯最佳成績並列第2，成為陳志忠1987年洛杉磯公開賽奪冠以來，台灣選手近30年在美巡的最佳成績。他本周乘勝追擊，將於2日晚上在亞利桑那舉行的鳳凰城公開賽，捲土重來挑戰美巡生涯首冠，首輪將於2日晚上10時30分從第10洞出發。
去年10月從威巡升上美巡的潘政琮，至農保公開賽為止參賽8場，4場晉級4場淘汰，因其中2場獲得前10，RSM公開賽獲得並列第6、農保公開賽勇奪並列第2，目前獎金榜高居第19。
而上周農保公開賽並列第2，也讓他世界排名大躍進至第110，只要鳳凰城公開賽再交出一次前10成績單，就有機會晉升為世界百大高手。
這場比賽高手如雲，美巡2016-2017球季已贏得2冠的日本第1高手松山英樹，本屆尋求衛冕與爭奪第3冠。他上屆與美國新生代高手佛勒，打完4回合同以270桿並列第1，經延長賽勝出奪冠。
2位同是23歲的美國後起之秀史畢斯與本季已贏得3冠的湯瑪斯，鳳凰城公開賽本季首度同場對決，2人都被看好是此戰奪冠熱門，而農保公開賽休兵的湯瑪斯，此役能否奪得第4冠？將是比賽的焦點話題。
(中時電子報)
關鍵字：潘政
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