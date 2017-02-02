緬甸爭取生產梟龍戰機

巴基斯坦是梟龍戰鬥機的主要使用國。（中新社）

自2015年做出購買16架JF-17的決定後，緬甸試圖向巴基斯坦爭取在國內生產梟龍式戰鬥機的權利。

1月中旬，一位消息人士向《詹氏防衛周刊》透露緬甸試圖從中共與巴基斯坦手中取得生產梟龍戰鬥機的授權，來擴大本土的國防產業。伴隨著老舊的殲-7M戰鬥機與強-5C攻擊機的逐漸退役，緬甸空軍也試圖以梟龍式戰鬥機做為未來的主力機種。緬甸空軍的發展，其實與長年來與解放軍空軍維持友好合作關係的巴基斯坦空軍差不多。

巴基斯坦空軍從2009年開始換裝梟龍，到目前為止已經有70架戰鬥機入列服役。他們還將在未來數年內接收150架同型機，是梟龍戰鬥機的主要使用國。首批16架梟龍式戰鬥機，預計將於今年底進入緬甸空軍服役。消息人證實，這批梟龍都是比較先進的Block II型戰鬥機，具備空中加油還有性能更強的航電與電子作戰系統。

(中時電子報)