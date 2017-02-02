梁家輝小褲褲尬比基尼 雙胞胎愛女辣照祝壽
影帝梁家輝與老婆江嘉年結婚30年，育有一對雙胞胎女兒Chloe和Nikkie，兩女兒已是亭亭玉立的少女，不僅長相甜美還擁有姣好身材，這對星二代到哪裡都是鎂光燈焦點。而昨（1日）是梁家輝的59歲生日，他的一對愛女也曬出與爸爸合照獻上祝福。
梁家輝的雙胞胎女兒Chloe和Nikkie都曬出與爸爸的親密照，Nikkie大讚梁家輝是「全世界最好的爹地」，並分享父女三人泳褲、比基尼照，大夥兒一同舉起右腳，逆天長腿讓網友眼睛大吃冰淇淋。
而Chloe則曬出與梁家輝嘟嘴玩親親照，喊話愛爸爸，雙姝陸續曬照慶祝梁家輝生日，父女好感情溢於言表。
(中時電子報)
關鍵字：梁家輝
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。