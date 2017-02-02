梁家輝小褲褲尬比基尼 雙胞胎愛女辣照祝壽

梁家輝昨天迎接59歲生日，雙胞胎女兒Nikkie曬照慶祝。（圖／取材自Nikkie Instagram）

影帝梁家輝與老婆江嘉年結婚30年，育有一對雙胞胎女兒Chloe和Nikkie，兩女兒已是亭亭玉立的少女，不僅長相甜美還擁有姣好身材，這對星二代到哪裡都是鎂光燈焦點。而昨（1日）是梁家輝的59歲生日，他的一對愛女也曬出與爸爸合照獻上祝福。

梁家輝的雙胞胎女兒Chloe和Nikkie都曬出與爸爸的親密照，Nikkie大讚梁家輝是「全世界最好的爹地」，並分享父女三人泳褲、比基尼照，大夥兒一同舉起右腳，逆天長腿讓網友眼睛大吃冰淇淋。

女兒Chloe曬出與梁家輝嘟嘴玩親親照。（圖／取材自Nikkie Instagram）

而Chloe則曬出與梁家輝嘟嘴玩親親照，喊話愛爸爸，雙姝陸續曬照慶祝梁家輝生日，父女好感情溢於言表。

(中時電子報)