J.K羅琳反川普 書迷氣燒光《哈利波特》

JK羅琳和粉絲在網上吵架。（圖／達志影像）

美國新任總統川普上任後，至今已經做了多項決策，但卻是引起極大反彈。就連《哈利波特》作者J.K羅琳都在公然反對川普，沒想到這卻讓是川普支持者的書迷很不滿，留言要燒光所有的《哈利波特》書籍。

J.K羅琳對於川普上任後的政策有諸多不滿，她嗆川普支持者「你能讓一個女生去看獨裁崛起與沒落的書籍，但這無法改變她的想法。」隨後則有書迷因是川普支持者，表示決定燒了所有《哈利波特》的書與DVD。

羅琳在Twitter上嗆網友！（圖／翻攝Twitter）

可沒想到羅琳也不是省油的燈，酸溜溜回應「燒DVD的煙可能有毒，但沒關係，反正我已經賺到你的錢！」超級嗆的與川普支持者對罵，而她先前也曾用書中角色形容，批川普「比佛地魔還壞！」

(中時電子報)