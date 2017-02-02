郭書瑤曝「新交往的對象」 臉書大方曬恩愛

郭書瑤大方曬出與「新歡」的恩愛照。(圖/郭書瑤臉書)

藝人郭書瑤跟男友金陽交往4年，在經歷金陽吸毒風波之後，兩人感情可說是越來越穩定，不過郭書瑤在臉書再度曬出恩愛照，還大方告白放閃，但對象卻不是男友金陽。

郭書瑤在影壇闖出一番佳績。(圖/本報系資料照)

郭書瑤在照片中相當小鳥依人，不僅露出甜美笑容，還將下巴輕輕的倚靠在對方肩上，互動像極了熱戀中的情侶，甚至還放閃告白「我新交往的對象」，不過對象不是男友金陽，卻是同樣是《大學生了沒》出道的大鶴，一度讓網友驚呼兩人感情是否生變?不過事實上是大鶴抽空前來探郭書瑤的班，讓她感動直呼「誰來探班就是我的真愛」，也讓網友開玩笑表示，「金陽不加油點小心被淘汰出局」。

(中時電子報)