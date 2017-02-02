南投新春團拜發紫南宮錢母 員工爭搶

南投縣政府今天舉行新春團拜，縣長林明溱發紫南宮錢母，引起縣府員工搶拿，加上排隊動線混亂，場面失控推擠。

南投縣政府上午舉行新春團拜，今年首次與竹山鎮紫南宮合作，邀請土地公、土地婆、金雞到場祝賀，並發送100個金錢母、100個銀錢母、100個內藏新台幣100元紙鈔的金雞蛋，給予縣府員工、及少數洽公民眾。因錢母與金雞蛋魅力難擋，場面混亂失控，維持秩序的民政處人員大聲斥責「不要插隊，自己縣府還這麼沒規矩」。

團拜尾聲，林明溱與副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智到縣府大門迎接土地公、土地婆、金雞進入縣府中庭，受員工夾道歡迎，眾人隨後發送錢母、金雞蛋、福袋紅包，頓時引起員工推擠搶拿，還有縣議員遭波及撞開，維持秩序人員不斷大喊，要大家排隊。

200個錢母、100個金雞蛋不到10分鐘發完，有員工領到錢母後，邊走回辦公室邊開心直說「拿到錢母了」，也有人嘆氣說「沒拿到金雞蛋」。現場也準備近50道自助吧料理，不到半小時就被表演團體、洽公民眾、縣府員工一掃而空，大家都吃得很開心。

林明溱致詞說，縣府團隊過去兩年多努力施政，相信多數縣民都有感，縣府民調滿意度也從第16名進步到第9名，幸福滿意度也是全國第6名，不過仍有努力空間，縣府團隊將繼續努力。

林明溱表示，另一個政黨常喊著「翻轉南投」，縣府團隊會更努力，讓「翻轉」成為歷史名詞，讓他們無法實現「翻轉」這兩個字；建設方面，該花就花、該省就省，經開源節流，縣府負債已從200多億元，降為150億元，顯示財政經費有效運用。1060202

(中央社)