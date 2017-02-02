新北新春團拜 朱立倫勉積善積福為民服務
新北市政府今天舉行新春團拜，市長朱立倫期勉市府同仁「以民為本」，秉持同理心、企圖心及執行力、協調力努力市政工作，為民「積善積福」，創造平安、健康、快樂的生活環境。
朱立倫致詞時，引用「人在公門好修行」這句話，指出市府團隊在金雞年的共同願望就是「積善積福」，包括他在內和所有同仁，能有機緣為民服務，就要把握時機，共同努力完成市民所託付的任務。
朱立倫說，所謂「積善積福」，就是所有民眾需要的事情，所有人民期待的事情，同仁們都能努力為民眾解決問題，改善市民的生活，也就是「以民為本」完成人民所付托所期待的建設。
他表示，無論是三環三線等交通建設還是水利建設等工程，以及所有重要場館等公共設施都要達到一流的服務品質。
朱立倫指出，市政工作是一點一滴累積而來，不一定會在自己任內完成，也非自己所能獨立完成，但只要大家肯努力，有一天完成後，看到所有的人民享受著建設成果，這就是在「積善積福」。1060202
(中央社)
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