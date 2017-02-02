大法官人選攻防 川普：不惜激烈手段
美國總統川普今天呼籲參議院共和黨人，民主黨如果阻撓最高法院大法官提名人選，即可採取「激烈手段」，並改變議事規則，強制以過半多數決方式通過任命案。
路透社報導，來自科羅拉多州的49歲聯邦上訴法院法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）被視作保守派知識分子，他首先拜會參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），開始與參議員進行私下會談，積極爭取支持。
川普所屬的共和黨在參院以52對48佔多數。民主黨人今天指出，他們將以程序杯葛戈蘇奇任命案所需的60張票。
如民主黨人阻撓戈蘇奇，川普呼籲麥康奈改變參院長久以來規定，根除以議事阻撓阻擋最高法院任命案，這便是「激烈選項」。
川普在白宮會見保守派倡議團體時說：「我們如果走到僵局，我會說：『你如果可以，米契（麥康奈），那就用激烈手段』。」
激烈選項即片面將通過戈蘇奇任命案門檻，從60票降低到50票。共和黨即可運用他們的52票，將戈蘇奇送進最高法院，而無須民主黨人同意。（譯者：中央社羅苑韶）1060202
(中央社)
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