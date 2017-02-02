國道客運是否漲價 交長：元宵前再溝通

一例一休上路後，國道客運業原計畫春節前就縮小優惠，對消費者來說形同調高票價，交通部與業者協商元宵節後再實施。交通部長賀陳旦今天說，元宵節前會再與業者溝通。

賀陳旦說，春節期間國道客運凍漲不代表春節後一定會漲，元宵節前會再與業者溝通，了解經營環境和成本負擔是否已達調漲條件。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長方森德說，一例一休的確造成客運業者成本上漲，因目前國道客運票價即使縮小優惠，仍在交通部核定票價範圍內，多數業者都在春節前就已報備，元宵節後實施的計畫應該不會變。1060202

(中央社)