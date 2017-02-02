陳歐珀：林聰賢入閣指日可待

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宜蘭縣政府今天舉辦新春團拜活動，受邀出席的民主進步黨籍立委陳歐珀說，林聰賢入閣指日可待，讓他與有榮焉。

宜蘭縣政府上午在縣府舉辦新春團拜活動，林聰賢率領縣府一級主管祝福縣府員工新春快樂，並期許縣府團隊繼續為民服務。

由於林聰賢近來入閣傳聞不斷。陳歐珀在致詞時說，他過去是林聰賢的左右手，如今轉往立法院服務，「縣長入閣指日可待」，讓他與有榮焉。

林聰賢說，縣府將持續推動「南文創，北生醫」的政策，並希望童玩公園、第二行政中心這個月就可馬上發包；大家關心的鐵路高架、北宜直鐵等也都希望能盡快列入政府的擴大內需計畫中，也盼望每個月都會帶給大家「好消息」。

媒體事後詢問林聰賢在過年後是否有「好消息」？林聰賢對此笑而未答。1060202

(中央社)