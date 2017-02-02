Uber暫停服務 立委：Uber長期心態導致

Uber今天宣布將暫停服務，民進黨立委鄭運鵬說，這是Uber長期心態問題，導致這個結果；交通部應在多元化計程車方案中，找到台灣的自有應用。

交通部對Uber最高新台幣2500萬元重罰條款1月6日已上路，累積罰款預估超過新台幣11億元，預計今天開出首張裁罰單，並將勒令停業。Uber也在上午發布新聞，宣布10日暫停在台灣的車輛分享媒合平台服務。

立法院交通委員會立委、曾申請成為Uber司機的鄭運鵬說，Uber其實可以不用走到這一步，這4年來如果提早與政府談納保、納稅、納管的方法，今天不需要面對這麼尷尬的處境，這是Uber長期心態問題，導致這個結果。

他說，過去4年政府也是放水，如果及早處理，在消費者習慣沒有養成，Uber就找出合法經營的方式，狀況會比現在好很多。

鄭運鵬說，交通部應該在多元化計程車方案中，趕快找到台灣的自有應用，利用相關技術來提升計程車的服務，要做得比Uber更好，不要以為沒有Uber，市場就沒有需求。

他說，如果Uber想再回來市場，超額獲利在台灣是不可能的，Uber要拿出成本與誠意，如果只是堅持自己作法，是沒有回頭路的。

也是交通委員會立委的陳雪生說，交通部當然要依法行政，過去交通部多次告誡Uber可以申請合法，卻是一直登廣告，結果證明沒有用。

他說，中華民國有法令在，從事相關行業就要依法申請，「台灣是個有王法的地方」。

國民黨立委許毓仁在臉書上表示，重罰趕走了Uber， 計程車業也沒有比較進步，被剝奪的是消費者選擇的權利。

他認為，重罰沒有解決問題，這個產業沒有因為重罰取代而更進步，然而這些乖乖繳稅的本土新創公司也被擋在門外，不敢有獲利模式。

許毓仁說，將推動數位經濟基本法草案立法，也打算修訂網路媒合業專章，政府應該要更積極為台灣新創引路。1060202

(中央社)