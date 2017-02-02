美防長訪日韓 學者籲修補失敗亞太政策

美國國防部長馬提斯刻在日、韓訪問。美前官員撰文批評歐巴馬政府重返亞太政策失敗，美必須重建在亞太區域軍力、強化與盟友的軍事關係以及重拾盟邦信任。

美哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員赫爾曼（Arthur Herman）及美前副總統錢尼（Dick Cheney）的幕僚長李比(Lewis Libby)聯手在「華爾街日報」撰文評論，抨擊美在亞太的信譽危機。

文章形容亞太是容易爆發危機地區，沒有堅強實力，將威脅美方利益。美與亞太盟友防衛是雙邊關係，如同齒輪一般。然而美在亞太地區並無類似北大西洋公約組織（NATO）的多邊安全架構。

美若要恢復以往在太平洋的實力和信譽，重建和盟友的信任，必須重申美傳統存在性和在此區域的角色。

評論建議，馬提斯（James Mattis）首要任務即應修補前政府失敗的亞太政策，須向亞太盟友重申美將重建軍事實力，不僅近期強化海軍能力，長期也會發展尖端武器系統，增強美國的防衛優勢。

分析說，中國必須瞭解侵略在真實世界可能導致的後果，這不是講講而已。美總統川普之前與台灣接觸時即已暗示，同時也曾聲明將對中國進口產品課稅。

除了核子保護傘外，美必須鼓勵與盟友之間更緊密及堅實的軍事關係，包括澳洲、日本、南韓，還有其他需要美國協助面對中國挑戰的亞洲國家。範圍應涵蓋聯合的國防技術和生產協定，使美和盟友在亞太更強大與安全。

文章認為，太平洋已經面臨翻天覆地的變化。美國必須向盟友展現向前走的立場，否則東亞日增的危機可能變成無以挽回局面。1060202

(中央社)