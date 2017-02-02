潘文忠：金雞年是教育發展關鍵年
教育部長潘文忠今天在教育部新春團拜時提到，金雞年是教育發展的關鍵年，包括新南向政策、幼托整合、高教創新等政策，都面臨轉換契機。
潘文忠表示，政府推動「新南向政策」，過去一年教育單位做了很多準備，現在各校都摩拳擦掌，準備前進東南亞。
潘文忠也提到幼托整合，教育部規劃從106年起的4年內，增設公共化幼兒園1000班，如今正式開跑。老舊校舍整建，3年內要讓所有校舍耐震系數都在1以上，今年也必須開始動作。
另外，包括高教創新、技職再造，以及行政院推動的「先就業，再升學」方案等，都是潘文忠認為今年的重點。法案部分，包括國民體育法、實驗教育法修法等，也都等著立法院排定議程。
潘文忠強調，金雞年是教育轉換的契機，叮囑教育部同仁要持續努力。他並感謝春節期間值班的校安中心，讓師生一切平安，各教育館所也為了服務民眾，春節只休了幾天。1060202
(中央社)
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