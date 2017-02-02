清奈聖布里托學校 推台灣優質華語課程

印度清奈聖布里托學校（St. Britto's Academy）昨天啟動由曾赴台灣接受華語教學專業訓練的老師等師資負責的華語教學課程，駐清奈辦事處處長李朝成也應邀與會。

李朝成指出，鑑於聖布里托學校辦學嚴謹，學生多才多藝，目前提供多種外國語文供學生選修，且有兩位老師參加過華語課程，4位老師曾赴台參加專業訓練班，因此駐清奈辦事處特別挑選聖布里托學校成為本學期起開設華語課程的印度本土學校。

他又說，聖布里托學校近期將辦理第2次教學研討會，協助老師規劃運用活潑多元的教材；相信從小學就開始學習來自台灣的優質華語文，增加另一重要語言能力，必有助於學生未來求學、工作和創業取得更大優勢。

聖布里托學校是聖布里托教育集團旗下的學校，創辦人之一布莉朵（Vimala Britto）剛於1月16日到20日率團訪問台灣，並晉見副總統陳建仁，拜會外交部政務次長吳志中，並與彰化基督教醫院、大葉大學簽署合作備忘錄，同時參觀台北市內湖區碧湖國小。

此外，李朝成說，為增加與台灣的交流互動，聖布里托教育集團所屬的印度五人制足球職業賽（Premier Futsal），從今年6月起的球季考慮在台灣舉行準決賽及決賽，屆時4個職業球隊將與多位國際知名職業球星到台灣比賽，賽事將在50國轉播，對台灣體壇和觀光推廣都是千載難逢的契機。

李朝成表示，這項賽事對台灣優良產品也將是行銷全球的絕佳機會。主辦單位在台灣農曆春節過後，準備展開與台灣各縣市政府、體育媒體和廣告公司接觸，洽談相關事宜。1060202

(中央社)