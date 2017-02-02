反鍾萬學穆斯林領袖 被列誹謗案嫌犯

我要評比

印尼「伊斯蘭防衛者陣線」主席哈比比利奇主導穆斯林上街抗議雅加達省長鍾萬學褻瀆可蘭經。如今，他被警方列為誹謗印尼建國五原則及印尼國父的嫌犯。

哈比比利奇（Habib Rizieq）日前在演說中提到，印尼開國總統蘇卡諾當時把信仰全能真主放在印尼「建國五原則」的最後一項，而雅加達憲章則把信仰全能真主放在「建國五原則」第一項。

哈比比利奇這番談話影片被流傳後，蘇卡諾的女兒淑瑪娃蒂（Sukmawati Soekarnoputri）向警方舉報他侮辱「建國五原則」和蘇卡諾。印尼警方對此案展開調查，傳喚哈比比利奇到案說明。

西爪哇省警方稍早表示，警方掌握足夠的證據，將哈比比利奇列為誹謗國家象徵的嫌犯，認為他涉嫌對蘇卡諾不敬並質疑印尼「建國五原則」的合法性。

印尼「建國五原則」是首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。

此外，印尼警方去年12月逮捕10名叛國罪嫌犯，其中包括蘇卡諾的女兒拉赫瑪娃蒂（RachmawatiSoekarnoputri）。

警方昨天傳喚哈比比利奇為上述叛國案作證，他承認曾與數名叛國案嫌犯開過會，是為了討論去年11月和12月舉行的捍衛伊斯蘭行動及反鍾萬學示威，他沒有參與叛國或叛變的計劃。1060202

(中央社)