反鍾萬學穆斯林領袖 被列誹謗案嫌犯
印尼「伊斯蘭防衛者陣線」主席哈比比利奇主導穆斯林上街抗議雅加達省長鍾萬學褻瀆可蘭經。如今，他被警方列為誹謗印尼建國五原則及印尼國父的嫌犯。
哈比比利奇（Habib Rizieq）日前在演說中提到，印尼開國總統蘇卡諾當時把信仰全能真主放在印尼「建國五原則」的最後一項，而雅加達憲章則把信仰全能真主放在「建國五原則」第一項。
哈比比利奇這番談話影片被流傳後，蘇卡諾的女兒淑瑪娃蒂（Sukmawati Soekarnoputri）向警方舉報他侮辱「建國五原則」和蘇卡諾。印尼警方對此案展開調查，傳喚哈比比利奇到案說明。
西爪哇省警方稍早表示，警方掌握足夠的證據，將哈比比利奇列為誹謗國家象徵的嫌犯，認為他涉嫌對蘇卡諾不敬並質疑印尼「建國五原則」的合法性。
印尼「建國五原則」是首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。
此外，印尼警方去年12月逮捕10名叛國罪嫌犯，其中包括蘇卡諾的女兒拉赫瑪娃蒂（RachmawatiSoekarnoputri）。
警方昨天傳喚哈比比利奇為上述叛國案作證，他承認曾與數名叛國案嫌犯開過會，是為了討論去年11月和12月舉行的捍衛伊斯蘭行動及反鍾萬學示威，他沒有參與叛國或叛變的計劃。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。