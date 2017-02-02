德動物園新寵 北極熊寶寶佛里茲萌翻天

我要評比

別再深陷於北極熊柯努特過世的傷痛了，因為有隻無敵可愛的小北極熊誕生！來認識一下佛里茲吧，牠只有3個月大，柏林1座動物園希望，這隻毛茸茸的小肉球能擄獲全世界粉絲的心。

法新社報導，柯努特（Knut）遭母親棄養並在柏林動物園（Berlin Zoo）人工飼養長大，由於可愛度爆表，頓時成為國際明星。

不過，可愛的柯努特2011年4歲時疑似罹患腦瘤驟逝，讓大批粉絲傷透了心。

東柏林動物園（Tierpark Berlin）昨天宣布，將把去年11月3日誕生的北極熊取名為佛里茲（Fritz）。

德國地方電台日前舉行命名票選活動，佛里茲從全球1萬個建議中脫穎而出，動物園園長克尼利姆（Andreas Knieriem）說：「我非常高興選出這個名字，簡短又可愛，很容易讓外國遊客記住。」

人工飼養的幼熊能否存活是未知數，佛里茲能熬過關鍵前3個月，讓照顧人員鬆了一大口氣。（譯者：中央社周莉芳）10602

(中央社)