德動物園新寵 北極熊寶寶佛里茲萌翻天
別再深陷於北極熊柯努特過世的傷痛了，因為有隻無敵可愛的小北極熊誕生！來認識一下佛里茲吧，牠只有3個月大，柏林1座動物園希望，這隻毛茸茸的小肉球能擄獲全世界粉絲的心。
法新社報導，柯努特（Knut）遭母親棄養並在柏林動物園（Berlin Zoo）人工飼養長大，由於可愛度爆表，頓時成為國際明星。
不過，可愛的柯努特2011年4歲時疑似罹患腦瘤驟逝，讓大批粉絲傷透了心。
東柏林動物園（Tierpark Berlin）昨天宣布，將把去年11月3日誕生的北極熊取名為佛里茲（Fritz）。
德國地方電台日前舉行命名票選活動，佛里茲從全球1萬個建議中脫穎而出，動物園園長克尼利姆（Andreas Knieriem）說：「我非常高興選出這個名字，簡短又可愛，很容易讓外國遊客記住。」
人工飼養的幼熊能否存活是未知數，佛里茲能熬過關鍵前3個月，讓照顧人員鬆了一大口氣。（譯者：中央社周莉芳）10602
(中央社)
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