百年香火不能斷 台東元宵遶境續辦

有百年傳承的台東元宵節陣頭遶境，長年主辦的台東天后宮宣布不再承辦，地方擔心這項文化消失；台東市公所和縣議會宣布接手續辦。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 106年2月2日

有百年傳承的台東元宵節陣頭遶境，長年主辦的台東天后宮宣布不再承辦，地方擔心這項文化消失；台東市公所和縣議會宣布接手續辦。

台東元宵節重頭戲陣頭遶境，往年都是由台東天后宮主辦；不過，因管理缺乏約束力，經常發生肢體衝突。天后宮因此在去年宣布不願再接手承辦。

民間發起搶救百年文化，台東市長張國洲和台東縣議會議長饒慶鈴、副議長陳宏宗、縣議員陳志峰組成遶境籌備委員會，多次開會決議元宵節續辦遶境活動。

會議決定以「設在四維路底設公壇方式」為出發及進廟終點，只在元宵節遶境1天，第2天農曆1月16日在南京路舉辦陣頭比賽。遊行分AB組穿插抽籤，有陣頭的一組沒有陣頭的一組。

陳志峰特別提醒鄉親，店家放鞭炮為節慶應景，但請節量而為，勿使隊伍脫節。廟宇隊伍請勿自邀店家炸炮，請以參禮方式回應禮數。活動間各廟宇皆有紀律委員，各廟宇負責人如發現問題隨時與紀律委員聯繫。

張國洲表示，神明陣頭遶境活動有它百年意義，不能輕易中斷，為了要讓這文化傳承下去，大家必須用心去維護，「去蕪存菁」，讓好的部分繼續傳承。1060202

(中央社)