春節過後用血量增 台北A和O型最缺

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台灣血液基金會今表示，春節連假北部天氣冷，血液庫存量為7.5天，目前台北A型只剩5.6天、O型剩4.8天最缺，呼籲民眾趕快挽袖捐熱血。

台灣血液基金會統計，今天全台血液庫存量為7.5天，且目前6個捐血中心的A型、O型、AB型血液都較缺，部分庫存甚至低於7天安全量。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，台北地區的血庫現在最需要民眾的熱血挹注，根據統計，血液總庫存量只剩5.7天，其中AB型剩6.2天，A型只剩5.6天、O型剩下約4.8天，都屬於偏低狀況。

黎蕾說，春節期間捐血量原本就低，今年加上北部地區天氣冷，影響捐血意願，血液量比預期少了約2000袋，但根據往年經驗，醫院今天全面恢復開診後，頭2天用血量需求會大增，以平日用血量約需6000袋來說，今天的用血量有可能衝高到9000袋，呼籲民眾有空快挽袖捐熱血。1060202

(中央社)